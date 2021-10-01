Sertifikalar verildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) işbirliği ile düzenlenen 2021 yaz dönemi çocuk atölyesi sergisi açılırken, kursiyer çocuklara sertifikaları verildi.

EMAA bahçesinde düzenlenen etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, EMAA eş başkanları Gökçe Keçeci ve Zehra Şonya yanında kurs eğitmenleri, kursiyerler, aileler ve sanatseverler katıldı.

LTB’den verilen bilgiye göre, açılış konuşmasını kurs eğitmenlerinden Ozan Özgenler yaparken, çocuk atölyesi kurslarının sayısının artarak devam etmesinin önemine değinerek, çocuklar ve ailelere teşekkür etti.

EMAA Eş Başkanı Gökçe Keçeci ise yaptığı konuşmada, pandemi döneminde kendilerine güvenip çocuklarını emanet eden ve sanatın birleştirici, iyileştirici gücünden çocuklarının yararlanmasını sağladıkları için ailelere teşekkür ederken, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı da belediyenin verdiği desteğin mimarı olarak niteleyerek, iş birliğinin devamını arzu ettiğini belirtti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, pandeminin birçok çalışmayı aksattığını, bunlara LTB-EMAA kursların da dahil olduğunu ancak yeniden bu ortamda bir arada olmanın kendisini memnun ettiğini belirtti.

