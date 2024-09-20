Cezaevine gönderildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Suriçi Bölgesi’nde meydana gelen olayda kız kardeşinden para isteyen ancak olumsuz yanıt alan Işın Alçıner çılgına döndü.

Zanlı, kız kardeşi 75 yaşındaki kadına hitaben, “defol git bu evden, para vermezsen hepinizi öldüreceğim, evi de ateşe vereceğim” diyerek şiddet tehdidinde bulundu.

Zanlı şikayet üzerine kısa sürede tespit edilerek, tutuklandı.

Hakkında şiddet tehdidi suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılırken, zanlının tutuklu yargılanması talep edildi.

Serbest kalırsa ailesini rahatsız eder

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Oran, zanlının, 17 Eylül 2024 tarihinde Suriçi Bölgesi’nde bulunan ikametgahı içerisinde birlikte yaşadığı kız kardeşi E.Ö. isimli kadına, kendisine para vermediği gerekçesiyle, “defol git bu evden, para vermezsen hepinizi öldüreceğim, evi de ateşe vereceğim” sözlerini sarf ederek, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının 18 Eylül’de tespit edildiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının aile bireylerine karşı sık aralıklarla benzeri suçları işlediğini, askıda bulunan benzeri meseleleri bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlının serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini, ayrıca aile bireylerine karşı aynı suçları işleyebileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

