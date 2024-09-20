Darp izine rastlanmadı

Lefkoşa’da meydana gelen 41 yaşındaki eşine şiddet uyguladığı iddia edilen 38 yaşındaki Veysel Akpınar, şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada şiddete uğradığını iddia eden kadının doktor kontrolünden geçirildiği ancak darp izine rastlanmadığı belirtildi.

Söz konusu kadının eşini birçok kez polise şikayet ettiği, bazılarında ileri işlem yapıldığı, bazılarında ise sadece kayıt alındığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 18 Ağustos 2024 tarihinde, saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa’da Erol Kazım Andaç Sokak’taki evinde eşi M.G. ile aralarında çıkan sözlü tartışma sırasında yüzüne iki kez yumruk attığını, ellerinden tutup duvara vurmak sureti ile darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, M.G.’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine götürüldüğünü, ancak vücudunda herhangi darp izi olmadığı yönünde rapor temin edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının eşine karşı 23 Mayıs 2023 ve 14 Haziran 2023 tarihlerinde de darp suçunu işlediğini ve bu nedenle teminata bağlandığını belirtti.

Polis memuru, ayrıca M.G.nin polise gelip de aktardığı ancak şikayetçi olmadığı birçok bilgi kaydı bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın zanlının etki eğebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 2 haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

