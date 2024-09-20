‘Ticari amaç gütmedi’

Ercan Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan İngiliz vatandaşı David James Sutton hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 2 ay hapse mahkum edildi.

Kararda tatil için ülkeye gelen sanığın uyuşturucuyu ticari amaçlı değil, kişisel kullanımın için getirdiği belirtildi.

Kararı okuyan ağır ceza heyeti başkanı, sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucunun az miktarda olduğunu ifade ederek, ticari veya satış amacıyla değil kendi şahsi kullanımı için tasarruf ettiğini belirtti. Başkan, sanığın 31 Temmuz 2024 tarihinden beri cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunduğunu ifade etti.

Uyuşturucu suçlarının ciddi ve yargın suçlar olduğunu kaydeden Başkan, bu tür suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtirken, her davanın kendine has olgularının olduğuna değimdi.

Başkan Cemaller, sanığın ticari amaç gütmemesini, cezasını ülkesinden uzakta çekecek olmasını, davasını kabul etmesini lehine değerlendirdiklerini ifade ederek, 2 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Sanık,27 Temmuz 2024 Tarihinde saat 09.55 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekip tarafından Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapmak isterken, detektör köpek Köpük’ün tepki vermesi nedeniyle üzerinde arama yapılmıştı.

Yapılan aramada sanığın valizinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alınmıştı.

