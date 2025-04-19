‘Seçim öncesi manevra’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, günlerdir sağduyu çağrısı yapmalarına rağmen bazı kesimlerin yaşananları politize etmeye çalışmasının manidar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Günlerdir sağduyu çağrısı yapmalarına rağmen bazı kesimlerin yaşananları politize etmeye çalışmasının manidar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Geçmişte belli zamanlarda yakılan ‘barış ateşlerinin’ bugün, adını değiştirerek her gün yakılmaya devam edilmesi de başka manidar bir durumdur. Hassasiyetlerin arkasına sığınıp bu durumu politize ederek seçim öncesinde avantaja çevirme çabaları inanıyorum ki halkta bir karşılık bulmayacaktır.

Kıbrıs Türk halkı sapla samanı birbirinden ayırabilen zeki bir halktır. Kişilerin din ve vicdan özgürlüklerine tarih boyunca saygı duymuş olan halkımız, hassas konuların politikaya alet edilmesine de izin vermeyecektir. Cumhurbaşkanı olarak, sağduyu ve saygı çerçevesinde, tarafların ortak akılla bir uzlaşıya varacaklarına olan inancım tamdır. Kimse Kıbrıs Türk halkının bölünmesini ve ayrışmasını arzulamamaktadır. Bu düşüncelerle, halkımıza, politikamıza ve bize sahip çıktığı için teşekkür eder, herkesi sevgi, saygı ve hoşgörü içinde hareket etmeye davet ederim.”

Kalkınma için birlik ve beraberlik şart

Öte yandan Tatar, Türkiye’den gelen iş insanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, kabuldeki konuşmasında milli birliği sürdürmek gerektiğine işaret ederek, Türkiye’den belirli sektörlerden yatırımcıların da KKTC’ye gelmesinin önemine değindi.

Büyük Türk Milleti’nin ve İslam aleminin parçası olan Kıbrıs Türk halkının mücadelesini, milli değer, örf, adet ve geleneklerine bağlı şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Tatar, Avrupa Birliği oyunu altında esas niyetinin adayı Yunan adasına dönüştürmek olan zihniyete izin verilmeyeceğini kaydetti.

KKTC’de farklı alanlarda yaşanan gelişmeleri paylaşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına her seviyede destek veren Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

