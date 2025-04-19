Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu, Eski Mısırlızade Sineması’nda düzenlenen konserle sanatseverlerle buluştu. Geniş bir izleyici kitlesinin katılım gösterdiği etkinlikte, renkli anlar yaşandı.

Koro şefliğini Hava Yakula ve Emine Körel Sakarya’nın üstlendiği, yardımcı eğitmenliğini ise Gün Selengin ve Mısra Halitoğlu’nun yaptığı konserde LBO Minör Grubu, Mezzo Grubu ve Çok Sesli Gençlik Korosu sahne aldı. Performanslara, orkestra şefliğini Oskay Hoca’nın yaptığı Lefkoşa Belediye Orkestrası da eşlik etti.

Koro üyeleri performanslarıyla tutkuyla çalışmanın ve sanatsal eğitimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Gecenin finalinde tüm grupların birlikte seslendirdiği “Sevgiye sarıl” adlı eser, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

