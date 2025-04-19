Bunlarla birleşme nasıl olacak?

Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro tarafından Limasol’da Panos Solomonidis Kültür Merkezi’nde yapılacak iki toplumlu etkinliğe, Limasol Belediyesi’nde yer alan bazı siyasi parti temsilcileri tepki gösterdi.

Haravgi gazetesi: “Kültürel Faaliyetlerle Bile Yeniden Yakınlaşma Onları Rahatsız Ediyor” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro tarafından 25 Nisan tarihinde Limasol’da gerçekleştirilecek Barış Nefesleri isimli etkinliğe DİSİ, ELAM ve EDEK temsilcilerinden tepki geldiğini yazdı.

Gazete etkinliğin, Limasol Belediyesi tarafından tahsis edilen Panos Solomonidis salonunda gerçekleştirilecek olmasının belediyenin çeşitli birimlerinde yer alan DİSİ, DİKO, ELAM ve EDEK temsilcilerinin tepkisini çektiğini yazdı.

Haber göre, DİSİ Belediye Meclis Grubu tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin Kıbrıs Türk tarafınca suiistimal edildiği iddia edilerek belediye başkanı Yannis Armeftis’e yönelik eleştiride bulunuldu.

Belediye başkanı ve yetkili birimlerin, belediye meclisinin onayını almadan etkinliğe izin verdiği iddiasında bulunulan açıklamada, Armeftis’e izahat ve bu tür etkinliklerin bir daha onaylanmayacağı taahhüdünü verme çağrısında bulunuldu.

Katillerle yakınlaşma olmaz

Gazete, DİKO Limasol Bölge Genel Sekreteri ve belediye kültür komitesi başkanı Mihalis Mihail ise, etkinlik konusunun komitede görüşülmesine karşı çıktığını ve konuyu belediye meclisine gönderdiğini belirterek, “Özgürlük gününe kadar, vatanımın katilleriyle yeniden yakınlaşma konuların görüşmeyi kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

Gazete haberinin devamında ise Limasol Belediye Başkanı Armeftis’in açıklamasına yer verdi.

Armeftis 'in açıklamasında özetle; “BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlaması çerçevesindeki yeni girişimi göz önüne alındığında, iki toplumlu bir etkinliğin barışa olumlu katkısı olacağı, herkesin arzusunun ise, işgal koşullarının ortadan kalkması ve ülkenin yeniden birleşmesi olduğu” ifade edildi.

Armeftis ayrıca, davetiyede belediyenin organizatörlerden biri olduğu şeklinde yanlış bir ifadenin yer aldığını belirtirken, gerek bu etkinlik gerekse belediyenin binalarında yer alacak diğer etkinliklere ilişkin konuları belediye meclisiyle görüşme niyetini de dile getirdi.