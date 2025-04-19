Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “4. Atatürk’ün Çocukları Resim Sergisi” Merkez Lefkoşa Etkinlik ve Kültür Salonu’nda açıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 105. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin açılışını ve açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı yaptı.

Sergide, Lefkoşa bölgesindeki 23 ilkokul, 10 okul öncesi ilkokul ve 2 özel eğitim okulundan olmak üzere 300 civarında öğrencinin, “Atatürk ve çocuk”, “Çocuk ve hayaller”, “Çocuk ve çevre”, “Çocuk ve mutluluk” ve “23 Nisan Çocuk Bayramı” konularındaki resimleri yer alıyor. Sergi, 24 Nisan Perşembe gününe kadar gezilebilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, çocukların bayramını kutladı ve özellikle iletişim çağında sanat, kültür, müzik, spor ve her türlü evrensel değerlerle yetiştirilen çocukların büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde çok daha başarılı bireyler olarak yetiştiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada, serginin oluşmasında; çocukların, bilginin yanında, kültür, sanat, resim, müzik ve her türlü sanatsal faaliyetle büyümesi gerektiği ve böylece KKTC halkının daha da yücelip, aydınlığa çıkacağı düşüncesi olduğunu, söyledi.

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı ise konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olarak gördüğü çocuklara bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan’ın, birlik ve beraberlik duygularıyla coşan ve güçlenen, milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü olduğunu belirtti.