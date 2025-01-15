Cezalar caydırıcı değil

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde oyun oynayan biri 6, diğeri 7 yaşındaki 2 kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan ve adada kaçak yaşadığı belirlenen 50 yaşındaki inşaat işçisi Oktay Tokgöz’e 4.5 yıl hapislik cezası verildi.

Kararı okuyan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi yargıcı, yürürlükteki yasanın ‘azami 6 yıl hapislik’ öngördüğüne dikkat çekti ve bu cezanın yetersiz olduğunu belirtti.

Yargıç; cinsel suçların toplumu ve aileleri tedirgin ettiğini, suça maruz kalan çocuk ve gençlerde travmaya neden olduğunu dile getirirken, böylesi ağır suçlarda ceza verilirken kamu yararının ön planla tutulması gerektiğini söyledi. Cinsel suçlardaki artışa dikkat çeken yargıç, meclisin yasayı ele alması gerektiğini kaydetti.

En işlek caddede meydana geldi

Kararı okuyan yargıç, olayın 15 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında Osman Pasa Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Yargıç, sanığın önce 6 yaşındaki kız çocuğunun beline sarılıp sol yanağını yaladığını, akabinde 7 yaşındaki kız çocuğunun her iki yanağını yalayarak eli karın bölgesi ve cinsel organını okşayarak, cinsel istismar suçunu işlediğini belirtti.

Yargıç, şikayetin 16 Mayıs tarihinde yapıldığını, sanığın Surlariçi'nde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Ağır ceza yargıcı, olay mahallindeki kameraların incelendiğini, olay öncesi, anı ve sonrasının çok net görüldüğünü açıkladı.

Ülkede kaçak yaşadı

Ağır ceza yargıcı, tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatılan zanlının 25 Ekim 2023 tarihinden itibaren yakalandığı 16 Mayıs 2024’e kadar KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Yargıç, sanığın yargılandığı “Çocuğun Cinsel istismarı ve KKTC'de İkamet İzinsiz Bulunmak “davalarını kabul ettiğini, işlediği cinsel istismar suçunun azami 6 yıl hapis öngördüğünü ifade etti.

Yargıç, cinsel suçların toplumu ve aileleri tedirgin ettiğini, bu suça maruz kalan çocuk ve gençlerde travmaya neden olduğunu dile getirirken, öngörülen cezanın caydırıcı olmadığını, yasamanın bu konuyu ele alması gerektiğini kaydetti.

Son zamanlarda hem çocuklara hem de genel anlamda işlenen cinsel içerikli suçlarda artış olduğuna değinen yargıç, böylesi ağır suçlarda ceza verilirken kamu yararının ön planla tutulması gerektiğini belirtti.

Alkollüydü

Yargıç, sanığın akşamüzeri ailelerine ait dükkanların yanında oyun oynayan çocukları yanına çağırarak söz konusu suçları işlediğini, olay esnasında alkollü olduğunu ifade etti.

Sanığın savunmasında ikisi engelli 4 çocuğu olduğunu, kış aylarında KKTC’ye çalışmaya geldiğini söylediğini belirten yargıç, “Çalışmak için ülkeye geldiğini söyleyen sanık hem alkollü bir vaziyette Lefkoşa’nın en işlek caddesinde böyle bir suç işliyor hem de ülkede kaçak yaşam sürüyor” dedi.

Yargıç, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 4 yıl 6 ay süjeyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025, 09:49