Tüm Kıbrıs ağladı

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Ozanköy’de önceki akşam kaybolduktan saatler sonra cansız bedeni evlerinin bahçesindeki betonarme su deposunda bulunan 3 yaşındaki Roma Öztiryaki dün acı ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Ozanköy Camisinde gerçekleştirilen cenaze töreninde Roma’nın annesi, babası, yakınlarının feryatları yürek yaktı.

Bölge halkı ve birçok kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından Roma Öztiryaki öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ozanköy’de toprağa verildi.

Ne olmuştu

Ozanköy’deki evinin bahçesinde oyun oynayan Roma saat 17. 45 sıralarında aniden ortadan kaybolmuştu. Çocuklarının bahçede olmadığını fark eden ailesi çevreyi aramış ancak Roma’yı bulamayınca durumu polise bildirmişti.

Baba Murat Öztiryaki sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Roma’nın kaybolduğunu duyurmuştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı aramalara bölge halkı da katılmıştı.

Saatler süren aramalar sonucu Roma’nın cansız bedeni evlerinin avlusunda bulunan betonarme su deposu içerisinde ölü olarak bulunmuştu.

Polis ve itfaiye ekipleri Roma’nın cansız bedenini su deposundan çıkararak, Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırmıştı.

Minik Roman’ın otopsisi dün sabah yapıldı ve ölüm nedeninin ‘suda boğulma’ olduğu tespit edildi.