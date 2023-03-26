Suç olduğunu bilmiyorduk

Kuzey Kıbrıs’ izinsiz olarak havai fişek ve kurusıkı tabanca ithal eden Hasan Demirkıran, Funda Alcan, Nimet Kuşan, Şahan Alcan, Mert Deniz Alcan ihbar üzerine yakalandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Tutuklu kalmaları talep edilen zanlılar, depremzede olduklarını, KKTC’ye gelirken fişek ve tabancayı getirdiklerini söyledi. Zanlılar, fişek ve kurusıkı tabanca ithalinin yasak olduğunu bilmediklerini savundu.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 8-24 Mart 2023 tarihleri arasında Girne Turizm Limanından plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir TIR içerisinde yetkili makamlardan alınmış herhangi bir izinleri olmaksızın Türkiye’ den KKTC’ye 6 kutu havai fişek, 10 adet 9 mm çapında kurusıkı fişek bir adet Zoraki marka kurusıkı tabanca ve bir adet şarjörü ithal ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların ithal edilen patlayıcı maddeleri Girne’den Lefkoşa’daki ikametgahlarına taşıyıp, tasarruf ederek, henüz daha sayısı tespit edilemeyen havai fişekleri ikametgahlarının arka bahçesinde patlatmak suretiyle kullandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis, havai fişekler ve kurusıkı tabanca ile şarjörün emare olarak alındığını ve zanlıların suçüstü olarak tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, olay yerinden alınan kamera görüntülerinin inceleneceğini, ithal edilen patlayıcıların miktarının henüz netlik kazanmadığını belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı Hasan Demirkıran deprem zede olduklarını, patlayıcı maddeleri Türkiye’den KKTC’ye gelirken koliler arasında bunları getirdiğini, yasak olduğunu bilmediğini öne sürdü. Zanlı ayrıca söz konusu suçla diğer zanlıların bağlantısı olmadığını konu fişekleri kendisinin patlattığını söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.