Şoför alkollü çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dün sabah saatlerinde yolcu otobüsü devrildi, şoför ile araçta yolcu olarak bulunan 45 yaşındaki kadın yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisten alınan bilgiye göre dün saat 06.30 sıralarında, Lefkoşa – Güzelyurt Anayolunun Serhatköy mevkiinde, 49 yaşındaki Adem Kuşçu, 62 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JK 271 plakalı otobüs ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra refüj içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrildi..

Kaza sonucu yaralanan otobüs şoförü Adem Kuşçu ile otobüste yolcu olarak bulunan 45 yaşındaki Zeynep Altıntaş ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin soruşturması sürüyor.