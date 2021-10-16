Ciddi uyarı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, Hükümetin istifa ettiği andan itibaren sadece günlük işleri yapabileceğini belirterek, istihdam ve vatandaşlık gibi uygulamaların bu dönemde hukuken geçersiz olduğunu vurguladı.

“Anormal” bir dönemin geride kaldığını söyleyen Erhürman, bugüne kadar yaşananların daha önce görülmediğini ifade etti. Azınlık hükümetinin istifa ettiği andan itibaren sadece günlük işleri yapabileceğine dikkat çeken Erhürman, diğer yapılan işlerin hukuken geçersiz olduğunu kaydetti. Hükümetin istihdam ve vatandaşlık gibi uygulamaları yapmasının bu dönemde hukuken geçersiz olduğunu anlatan Erhürman, “Bu anlayış ve bu zihniyetle nereye kadar gidilecek, mesele bununla ilgili” dedi.

İstifa eden azınlık hükümetinin ne yaptığını bilmediğini öne süren Erhürman, bakanların dahi haberi olmadan Başbakan Ersan Saner’in istifa ettiğinin söylendiğini hatırlattı. “Bakanlar da sudan çıkmış balığa döndü” diyen Erhürman, istifa ederken de seçim tarihi konusunda kendileriyle istişare edilmediğini söyledi.

“Cumhurbaşkanı CTP’yi kucaklamadı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da eleştiren Erhürman, Tatar’ın makamı gereği tarafsız olması gerektiğine vurgu yaparak, “Seçim konusunda da inisiyatif alması için kendisini tarafsız görmesi lazım. UBP Kurultayıyla ilgili sarayda toplantı bile yaptı. Şu an Sayın Tatar’dan seçimle ilgili bir hamle beklemek ölü gözünden yaş beklemektir” dedi.



UBP kuruluş yıldönümünde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar’ın, CTP’ye ve kendisine “saldırdığını” söyleyen Erhürman, “Siz cumhurbaşkanı olarak CTP’yi de kucaklamanız gerekirken saldırdınız. Bu süreçte normal Anayasal teamülleri uygulamasını bekliyoruz” dedi.

“Her konuya Türkiye karıştırılıyor”

Her konuya Türkiye’nin karıştırıldığını savunan Erhürman, “Hiçbir programları yok. Türkiye ile protokol imzalayacaksın ama neden o paranın gelmediğiyle ilgili hiçbir şey söylemeyeceksin. Bu kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

Erhürman sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Halk bunların hepsini görüyor. Silkinip kendimize gelme zamanıdır. Daha dibi var mı yaşadıklarımızın? Dibi gördük bu hükümetle. Kimse daha dip yaratmaya çalışmasın.”

