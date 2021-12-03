Suna ERDEN

Lefkoşa’da narkotik ekiplerinin düzenlediği Çıkmaz Sokak operasyonunda 3 silah ve iki tür uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda Mehmet Aslantekin isimli şahıs tutuklanırken, silah ve uyuşturucu maddelerin Güney Kıbrıs’a götürüleceği ortaya çıktı. Polisin aradığı bir şahıstan silah ve uyuşturucuları alan Mehmet Aslantekin teslimatı yapmak için harekete geçtiği, ihbarı alan narkotik ekiplerinin operasyon düzenlediği belirtildi.

Hakkında soruşturma başlatılan Aslantekin dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının evinde silah ve uyuşturucunun yanı sıra nakit para da bulunduğu açıklandı.



Soruşturmayı yürüten polis, 1 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen Çıkmaz Sokak operasyonu kapsamında zanlının Lefkoşa’daki evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada yatak odasındaki kilitli kasa içinde 9 mm çapında 3 adet silah ve 26 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, mutfakta ise iki ayrı poşet içinde 25 gram kokain ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan cam nargile ve hassas terazi ele geçirdiklerini söyledi.Polis, zanlının kullanımındaki araçta da şeffaf naylona sarılı 10 gram ağırlığında hintkeneviri, cam pipo ile küçük hassas terazinin bulunduğunu belirtti. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada 3 adet tabanca, canlı mermiler ve kokaini aranan bir şahıs aracılığı ile KKTC’den alıp, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne götüreceğini beyan ettiğini söyledi. Polis, yine zanlının evinde uyuşturucu maddeSatışından elde edildiğine inanılan 19 bin TL, bin 180 Sterlin 3 bin 500 Euro ve 532 Dolar nakit para bulduklarını da açıkladı.Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu ifade eden polis, tabancaların geçmişte herhangi bir olayda kullanıp kullanılmadığına dair de araştırma yapacaklarını söyleyerek, bir gün süre istedi.Mahkeme zanlı hakkında ilk etapta talep edilen bir günlük süreyi onayladı.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021, 11:00