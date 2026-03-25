Ankara’ya gidilecek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Girne Hastanesi’nin inşaat çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Dinçyürek, ilerleyen günlerde Ankara’ya giderek hastanenin donanımı için gerekli cihaz alımlarına ilişkin ihale süreçlerini hızlandıracağını belirtti. Bakan, hastanenin açılmasıyla ilgili sürecin son aşamaya geldiğini ifade etti.

Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Dinçyürek, Girne Hastanesi’nin taşınmasının ardından Girne Akçiçek Hastanesi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde palyatif bakım kapasitesinin artırılacağını kaydetti. Bakan, “Yeni Lefkoşa Hastanesi tamamlanıp taşındığında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi renovasyon geçirerek 50 yataklı ayrı bir palyatif bakım ünitesi kazanacak” dedi.

Yaşlılar için evde bakım hizmetlerinin önemine de değinen Dinçyürek, devletin katkısıyla birçok bölgede başlatılan uygulamaların artırılması gerektiğini vurguladı. Bakan, söz konusu hizmetlerin özellikle kronik rahatsızlığı olan ve bakıma ihtiyaç duyan yaşlı vatandaşlar için büyük önem taşıdığını belirtti.

Dinçyürek, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı değişiklik yasasının hayata geçirilmesiyle hekim ve hemşire kadrolarının güçlendirileceğini; ayrıca fizyoterapist ve diyetisyen kadrolarının da yasaya eklenerek sağlık hizmetlerinde etkinliğin artırılacağını açıkladı.

Bakan, sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve hizmetlerin daha etkin hâle getirilmesi çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade ederek, vatandaşlara kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunma hedefinin öncelikli olduğunu vurguladı.

