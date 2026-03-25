Talep ve önerileri dinledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Lapta Huzurevi’ni ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi.

UBP’den verilen bilgiye göre Zerrin Üstel, huzurevi sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Ziyarette konuşan Zerrin Üstel, yaşlılara verilen değerin toplumun geleceğine sahip çıkmak anlamı taşıdığını vurgulayarak, “Yaptığımız ziyaretin kıymeti ve anlamı, yaşlılarımızın yüzüne mutlulukla yansıyor. Onları her zaman mutlu etmek, bir görev değil, insani bir sorumluluk.” dedi.

Yaşlıların hafıza, geçmiş ve en değerli emanet olduğunu; onlara gösterilecek her sevgi ve saygının bu değere sahip çıkmak anlamı taşıdığını kaydeden Zerrin Üstel, “Onların duasını almanın, yüzlerinde bir tebessüm oluşturmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Hükümetin, somut projelerini adım adım hayata geçirdiğini belirten Zerrin Üstel, burada edindiği izlenimleri de paylaşacağını ifade etti. Üstel, huzurevinde görev yapan personele teşekkür ederek, “Yaşlılarımızın en iyi şekilde bakım görmesi büyük önem taşımaktadır. Bu anlamlı görevi yerine getiren tüm çalışanlarımıza emekleri için müteşekkiriz.” ifadelerini kullandı.

