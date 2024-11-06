Cinsel bulguya rastlanmadı

Suna ERDEN

Rehber öğretmenine ve Sosyal Hizmet görevlilerine amcasının tecavüzüne uğradığını anlatan 12 yaşındaki kız çocuğunun genel anestezi altında muayenesi yapıldı. Çocuk cerrahı tarafından yapılan muayenede cinsel bir bulguya rastlanmadı.

Rehber öğretmeninin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 25 Ekim günü tutuklanan amca Engin Baran dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kız çocuğunun fiziksel muayene sonuçlarının belli olduğu ancak 3 psikiyatri doktorunun kontrolünden geçirilmesi gerektiği belirtilerek, ek süre talep edildi.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru, zanlının '16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz', ' cinsel saldırı' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 25 Ekim 2024 tarihinde, Girne Adli Şube'ye gelen bir ortaokulun rehberi öğretmenin tanışma amaçlı öğrencilerine soru-cevap şeklinde sohbet ettiği zaman 12 yaşındaki kız çocuğunun vermiş olduğu cevaplardan, birlikte yaşadığı amcası tarafından istismara uğradığını öğrendiğini anlattığını aktardı.

Polis, öğretmenin kız çocuğundan yaşadıklarını resim şeklinde anlatmasını istediği zaman amcası ile ilgili resimler çizdiğini söylediğini açıkladı.

Polis, aynı tarihte kız çocuğunun Sosyal Hizmetler Görevlileri huzurunda ifadesinin aldığını, amcasının 2019-2024 yılları arasında, Girne'de, ikametgâhı içerisinde birçok kez cinsel saldırıda ve cinsel tecavüzde bulunup istismar ettiğini anlattığını anımsattı.

Birinci rapor çıktı

Polis, iddialar üzerine zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 10 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde kız çocuğunun anestezi altında çocuk cerrahı tarafından muayenesinin yapıldığını, vajinal veya anal herhangi bir cinsel bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Polis, zanlının evinde arama yapıldığını, kanunsuz bir şey bulunmadığını, salonda bulunan bir adet kamera kayıt cihazının, kız çocuğunun çizdiği resimlerin emare alındığını belirtti. Polis, resimlerin incelendiğini, cinsel bir temaya rastlanmadığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, kız çocuğunun psikolojik raporunun beklediğini, Çocuk ve Ergen Psikiyatrileri tarafından kontrol edilmesi gerektiğini, bir uzmanın baktığını ancak 2 doktorun daha muayene edeceğini söyledi. Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Savunma 3 güne itiraz etmedi, bazı iddialarda bulundu

Zanlının avukatı 3 gün ek süre talebine itiraz etmezken, bazı iddialarda bulundu. Avukat, Sosyal Hizmetler Dairesinin kız çocuğunun yasal vasilerinden izin almadan anestezi altında muayenesinin yaptırılmasına karar verdiğini belirtti.

Savunma, “Olayı gündeme rehber öğretmen tarafından getirdi. Öğretmen ailesine haber vermeden Sosyal Hizmetleri devreye soktu. Çocuk yuvaya alındı ancak yine yasal vasilerine haber verilmedi. Amcası olan zanlı polise kayıp ilanı vermeye gidince olayı öğrendi ve öyle tutuklandı. Zanlı olan amcasının yanı sıra başka akrabaları daha bu ülkede yaşıyor, onlara da haber verilmedi.

12 yaşındaki bir çocuğu anesteziye sokmadan önce psikolog muayenesinin yapılması gerekiyordu, zaten bir doktor görse gerçeği anlayacaktı” dedi.

Aktarılan tüm olguları değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

