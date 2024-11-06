Polisi zorladı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından araçları durdurulan iki zanlının tasarrufunda 5 buçuk gram uyuşturucu madde tespit edildi.

Tutuklanan zanlılar Arthur Mawunga ve Onochie Sydney Ndianefo dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada operasyon esnasında Mawunga’nın kaçmaya çalıştığı açıklandı. Zanlının kaçarken yere attığı çantanın bulunarak, emare alındığını, içerisinde uyuşturucu tespit edildiğini söyleyen polis, olguları aktardı.

Polis, zanlıların 4 Kasım 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir ekip tarafından Gönyeli’de araç içerisinde tespit edildiklerini söyledi. Polis, zanlı Arthur Mawunga’nın ekipleri görünce araçtan inerek koşarak kaçtığını ve bir apartman arkasına tasarrufundaki çantayı attığı sırada makul güç kullanılarak tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının atmış olduğu çanta içerisinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Zanlıyla birlikte araçta bulunan ve meseleye bağlantısı olduğuna düşünülen zanlı Onochie Sydney Ndıanefo’nun da tutuklandığını aktaran polis, her iki zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, alınacak ifadeler, aranan şahıslar olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Zanlı Ndıanefo’nun avukatı ise müvekkilinin suçla bağlantısı olmadığını diğer, Mawunga’yı otostop çektiği için aracına aldığını iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

