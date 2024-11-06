İki ayda yargı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen Huzur Operasyonu kapsamında durdurulan ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Ersun Kırcal, Ömür Emirsoylu ve Bülent Kalkan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılarak, olgular aktarıldı. Kırcal benzer suçlardan sabıkası olduğu gerekçesiyle cezaevine gönderilirken, diğer 2 zanlı teminatla serbest bırakıldı.

Polis, 26 Ekim 2024 tarihinde saat 23.00’da Kemal Şemiler Caddesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Huzur Operasyonu kapsamında Ersun Kırcal’ın yönetiminde ve Ömür Emirsoylu ile Bülent Kalkan’ın yolcu olarak bulunduğu JK 462 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, Kırcal’ın tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında Methamfetamine, bir gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Polis, Emirsoylu’nun tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında Methamfetamine, Kalkan’ın tasarrufunda ise içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan mavi renk bir kısmı kırık cam boru ile yaklaşık bir gram ağırlığında Met amfetamine ele geçirildiğini ifade etti.

Polis zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak toplamda 9 gün tutukluluk süresi alındığını söyledi.

Polis soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, Ersun Kırcal’ın benzer sabıkalarının yanı sıra askıda davası bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Ersun Kırcal'ın sabıkalarını ve askıda başka teminatı bulunmasını da dikkate alarak 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Mahkeme, diğer 2 zanlının ise 30 bin TL nakit teminat yatırması ve birer kefilin 600 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.