‘Doğru, tarafsız ve cesur’

Ömer KADİROĞLU

Yayın hayatında 10 yılı geride bırakan Diyalog TV’ye vatandaşlardan destek mesajı yağdı. Diyalog TV’nin ‘doğrudan yana’ ve ‘tarafsız’ habercilik yaptığını belirten vatandaşlar, yayın hayatımızda nice uzun yıllar diledi.

İste halkın mesajı

Sıdıka Billuroğlu

“Diyalog TV’yi beğenerek izliyorum. Diğer kanallara baktığım zaman daha gerçekçi, daha samimi, halktan yana ve olayları çarptırmadan söyleyip konuştukları için memnun kalarak izliyorum. Bilhassa güncel konuların işlendiği Gündem Özel programını izliyorum. Reşat Akar’ın gerçekleri konuşması ve samimi yorumlar yapması hoşuma gidiyor, bu nedenle beğenerek izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Leyla Pınarbaşı

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Özellikle Reşat Akar’ın kesinlikle beğenerek takip ediyorum. Reşat Akar’ın ülke sorunlarına değinmesi ve tarafsız bir şekilde yorumlamasını beğendiğim için izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Durmuş Öztürk

“Diyalog TV’yi takip ediyorum. Yayınlarını eleştirel ancak yapıcı buluyorum. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını beğenerek izliyorum. Reşat Akar’ın konuşması, yorumları ve konuları detaylıca işlemesi beni bu programa bağlıyor. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutlar hayırlı yayınlar dilerim.”

Yusuf Bayraktar

“Diyalog TV’yi takip ediyorum. Ben en fazla Reşat Akar’ın programını izliyorum. Beni bu programa bağlayan bütün ülkenin kanayan yarasını dile getirmesi, sorunların çözümlerini ve daha birçok konuya değinmesidir. Ben başka bir kanal izlemiyorum sadece Diyalog TV’yi izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı ve kaliteli yayınlarının devamını dilerim.”

Nazım Soykök

“Diyalog TV’yi beğenerek izliyorum. Reşat Akar deneyimli ve eski bir gazeteci. Ülkemizi çok iyi tanıyor ve buradaki sorunları çözümleri ile birlikte anlatıyor. Toplum sorunlarına karşı çok duyarlı oldukları için beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar çizgilerini bozmadan uzun süreli bir yayın hayatı diliyorum.”

Naziyet Küçükoğlu

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Özellikle Reşat Akar’a bayılıyorum. Adam konuşmaları ile bizleri çekiyor. Gerçekleri tarafsız bir şekilde bizlere aktardığı için her gün beğenerek izliyoruz. Diyalog TV yeni yaşını kutluyor nice başarı dolu yayınlar dilerim.”

Yüksel Küçükoğlu

“Diyalog TV’yi izliyoruz, Reşat Akar’ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Reşat Akar önemli ve güzel konulara değinerek tarafsız bir şekilde yayınlarını sürdürüyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice uzun soluklu yıllar dilerim. Reşat Akar başarılı yayıncılık yapıyor aynı çizgide yayınlarını sürdürmelerini dilerim.”

Ali Şonya

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Genel olarak yayınlarını takip etsem de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum. Reşat Akar’ın önemli konulara değinmesi, tarafsız eleştiriler yapması bizleri bu programa bağlıyor. Yapılan yayınlar kaliteli ve bir KKTC vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar tarafsız ve başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Rüşan Çankaya

“Diyalog TV’yi beğenerek izliyorum. Yayınlarını beğeniyorum. Diyalog TV’de en fazla Gündem Özel programını izliyorum. Reşat Akar’ın bütün konulara güncel olarak değinmesi ve en ince ayrıntısına kadar değinmesini beğendiğim için takip ediyorum. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutlar çok daha uzun yıllar sürecek bir yayın hayatı dilerim.”

Nuran Karabiberoğlu

“Diyalog TV’yi izliyorum. Genel olarak yayınlara baktığımızda gerçek ve güzel yayınlar yaptıklarını söyleyebilirim. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Reşat Akar güncel konulara değindiği ve eleştiriler yaptığı için çok beğeniyorum. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutlat başarılarının devamını dilerim. Hep böyle gerçekçi olmalarını ve yollarının her zaman açık olmasını isterim.”

Mehmet Gencer

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Genel olarak yayınlarının iyi olduğunu söylemek istiyorum. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ı izliyorum. Reşat Akar ülkede ne varsa hepsine değiniyor ve bu konuları değerlendirirken sorunlara çözüm önerileri de sunuyor o nedenle beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutlar tarafsız ve izledikleri yolda başarılarının devamını dilerim.”

Bilge Hastunç

“Diyalog TV’yi her zaman izliyorum. Diyalog TV olumlu, mantıklı ve gerçekleri yansıtan bir kanal olduğu için takip ediyorum. Diyalog TV’de en fazla Gündem Özel programını izliyorum. Reşat Akar gerçeklerin üzerine giderek açıklıyor ve halkın bilgisiz kalmaması adına yayınlar yapıp bilgilendiriyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılarının artarak devam ettiği nice yıllar dilerim.”

Nevcihan Acar

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’de Reşat Akar’ın programını beğenerek takip ediyorum çünkü bu programda ülkenin gerçekleri doğru bir şekilde ele alınıp halkın bilmediği olayları doğru ve tarafsız bir şekilde işleniyor. Diğer yandan halkın içinde olmasıyla da beğendiğim Diyalog TV’de halk röportajlarını da ilgi ile izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşında da aynı çizgide yayınlarına devam etmesi ve tarafsız yayınlarının devam etmesini dilerim.

Hüseyin Sedatgil

“Diyalog TV’yi beğenerek izliyorum ve Reşat Akar’ın büyük hayranıyım. Yayınları gayet güzel ve doğruları söylüyor. Tüm çalışanlarını ve çalışanlarını takdir ediyorum. Allah Reşat Akar’ı başımızdan eksik etmesin. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutlar uzun seneler yayın hayatına devam etmesini dilerim.”