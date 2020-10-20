"Cinsel içerikli video izlettim"

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Derinya bölesinde geçtiğimiz hafta yaşanan ve toplumda infiale neden olan ‘öz kızına tecavüz’ olayında yeni bulgular elde edildi. 44 yaşındaki O.D.’nin ifadesinde kızına cep telefonunda porno içerikli video izlettiğini daha sonra da cinsel temasta bulunduğunu itiraf ettiği belirtildi.

Zanlı ile mağdur kızın cep telefonları incelemeye alınırken, O.D. dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının Derinya’da mandıralar bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye görevi sırasında araç içinde öz kızı ile ilişkiye girerken suçüstü yakalandığını anımsattı.

Polis, zanlının Çamlık, TIR parkı ve Derinya bölgelerinde şahsına ait Ford Fiesta marka araç içerisinde, öz kızına 3 kez tecavüz ettiğini belirtti.

Zanlının tutuklandıktan sonra işlemiş olduğu suçlarla ilgili kısmen itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğine değinen polis, mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı.

Raporlar bekleniyor

Polis, temin dilen 3 günlük sürede olay mahallinde ve zanlıya ait araç içerisinde gerekli incelemelerde bulunulduğunu, zanlı ile kızının olay esnasında giymekte oldukları elbiseler yanında birçok emtianın emare olarak alındığını ve incelenmeye gönderilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını söyledi.

Polis, zanlı ve kızına ait cep telefonlarının incelenmek üzere mahkeme emriyle el konulduğunu ve uzmanlara gönderildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili daha birçok ifade alınacağını, kamera görüntülerinin incelenmesine devam edildiğini ve cep telefonları ile ilgili alınacak raporların beklendiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 8 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Cep telefonundan izletti

Polis memuru iddia makamının “zanlı kısmen itiraf etti” kelimesinden ne demek istediğini sordu.

Savcının sorusu üzerine açıklamada bulunan polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde, olay gecesi kızı ile birlikte gittiği Çamlık bölgesinde cep telefonunda porno içerikli videolar izlediklerini anlattığını söyledi.

Polis memuru, zanlının daha sonra Mandıralar bölgesine gittiklerini, kızıyla cinsel temasta bulunduğunu itiraf ettiğini aktardı.

Polis, müşteki kızın doktor kontrolünden geçirildiğini, internet iletişimi ile ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Mahkeme, "Yakın akraba ile cinsi münasebette bulunma", "16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz", "cinsel saldırı", "cinsel istismar" suçlamaları ile hakkında soruşturma yürütülen zanlının soruşturma amaçlı 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.