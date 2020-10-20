Üzerinde uyuşturucu ve bıçak bulundu

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de askeri yasak bölge içerisinde olduğu bir esnada şüpheli görülerek gözaltına alınan Kemal Ulutaş’ın pantolonunun cebinden 28 gram uyuşturucu ve bıçak çıktı.

Zanlı uyuşturucu maddeyi 2020 yılı Ekim ayı içerisinde bir şahıstan 30 gramını bin 500 liraya aldığını öne sürdü.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Kemal Ulutaş’ın 18 Ekim 2020 tarihinde saat 22.00 sıralarında Alayköy’de birinci derecede askeri yasak bölge içerisinde olduğu bir esnada askeri personel tarafından şüpheli vaziyette tespit edildiğini söyledi.

Polis, gözaltına alınan zanlının üzerinde arama yapıldığını, uyuşturucu madde bulunması üzerine narkotik ekiplerine haber verildiğini belirtti. Polis, olay mahalline giden narkotik ekiplerinin zanlının üzerinde arama yaptığını, 28 gram hintkeneviri ve avcı bıçağı bulunduğunu belirtti.

30 gramı bin 500 lira

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bir şahıstan bin 500 TL karşılığında 30 gram olarak aldığını söylediğini aktardı.

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, uyuşturucu maddenin de analize gönderileceğini söyledi. Polis, ayrıca zanlının ifadesinin araştırılacağını, kendisine uyuşturucu verdiğini iddia ettiği şahsın arandığını belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme hakkında askeri yasak bölgeyi ihlal, bıçak taşıma ve uyuşturucu suçlarından soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.