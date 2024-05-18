3 tutuklu var

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kumyalı’da, balıkçı barınağından, geçtiğimiz hafta tekneyle denize açılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan’ın yasa dışı yollardan ülkeden kaçtığı belirtildi.

Akargöl ve Arslan’ı Yeşilim isimli tekneyle kaçırdıkları iddia edilen Yavuz Kurt, Oğuzhan Taş ve Derviş Özsezer gözaltına alınarak, dün İskele’de mahkemeye çıkarıldı. Güzelyurt sakini olan Sıtkı Akargöl’ün insan kaçakçılığı suçundan hakkında dava olduğu, yargılama sürecinin devam ettiği, bu nedenle kaçmış olabileceği öne sürüldü.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlılar Yavuz Kurt, Oğuzhan Taş ve Derviş Özsezer’in, 10 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan ‘Yeşilim’ adlı sürat teknesiyle Sıtkı Akargöl ve Emre Aslan’ın KKTC’den yasa dışı yollarla kaçmalarına yardımcı olduklarını söyledi. Polis, Yeşilim isimli teknenin sahibi olan Yavuz Kurt ile Oğuzhan Taş’ın ifadelerinde

Akargöl ve Arslan’ın “balığa gittiler” yönünde ifade verdiklerini ancak bazı tespitler yaptıklarını kaydeden polis, ‘insan kaçakçılığı’ suçu üzerinde durduklarını ifade etti. Polis, ‘Yeşilim’ isimli teknenin Girne bölgesinde tanınan bir tekne olduğunu söyledi.

Polis, zanlı Derviş Özsezer’in evinde yapılan arama sonucu, meseleyle bağlantılı birçok cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını açıkladı.

Polis, ayrıca Özsezer’ ile Sıtkı Akargöl’ün Güzelyurt bölgesinde meydana gelen insan kaçakçılığına dair birçok suç kaydının olduğunu vurguladı.

Polis, ayrıca Özsezer’in kamera görüntülerinde bölgede olduğunun da belirlendiğini belirtti. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.