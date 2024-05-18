Faydalı işbirliği

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Gümrük personeline, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından, Polis Okulu Müdürlüğü’nde toplam bir hafta süren Narkotik Bilgilendirme Eğitimi verildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Müfettiş Emin Atabek ve Polis Çavuşu Ali Çavuş tarafından Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü’nde görevli 175 çalışana yönelik “Yasa Dışı Bağımlılık Yapan Maddeler ile Çeşitleri ve Etkileri, Suçlu Profilleri, Motorlu Araçlarda ve Şahıslar Üzerinde Arama Yöntemleri” konularında verilen eğitimle çalışanların bilinçlenmeleri sağlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eğitimin son gününe Maliye Bakanı Özdemir Berova da katılarak, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan ile Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Turgay Kırok ile eğitim gören personelle bir araya geldi.

Eğitimin bir bölümünü de izleyen Berova burada, ziyaret Şeref Defteri’ni imzaladı ardından Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete’den kursa yönelik bilgi aldı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne yardımları için teşekkür eden Maliye Bakanı Berova, işbirliğinin devam edeceğini söyledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, eğitimlerini ciddi ve dikkatli bir şekilde aksatmadan tamamlayan 175 Gümrük personelini de tebrik etti.