Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk, Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananları daha önce öngördüklerini söyledi. Başkanlık seçiminde 5 ret oyu kullanıldığını ifade eden Öztürk, tv2020’de Gündem Özel Programına telefonla bağlanarak, açıklamalarda bulundu. Öztürk, 5 ret oyunun kurultay sürecinde birlik olan 5 kişiye mal edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

Çok çirkin oyunlar oynandı. Bizi linç etmek istediler, parti meclisinde bizi hedef gösteriyorlar. Biz hem Zorlu Töre hem de Kutlu Evren için oy kullandık.

Tüzük gereği gizli oy kullanılması lazım ancak çirkin oyunlar oynandığı için oyumuzu göstermek zorunda kaldık. Aslında böyle bir oyun yaşanacağını biliyorduk. Kimlerin oy kullanmadığına dair bazı isimler var ama zikretmek istemiyorum.

Birilerini itibarsızlaştırmak, ötekileştirmek hoş değil, kurultay bitti, birlik olma zamanıdır. Biz partimizin yanındayız, başkan kim olursa olsun hep birlikte hareket etmek zorundayız. Bu kadar sıkıntı varken, Meclis Başkanlığı seçimini konuşmamamız lazım.”

Küçük: Kabul oyu verdik

UBP Milletvekili Hasan Küçük de “Oyumuz nettir, vicdanımız temizdir. Partimizin ve ülkemizin geleceği açısından üzerimize düşeni yaptık” dedi.

Küçük, parti kararı neyse ona uyacaklarını ifade ederek, bir an önce başkanlık seçiminin bitmesini istediğini söyledi. Küçük, Zorlu Töre ve Kutlu Evren’e kabul oyu verdiğini belirterek, bundan sonraki süreçte de parti kararına uyacağını dile getirdi.

