Kıskançlık krizi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen olayda Türkmenistan uyruklu Faruk Juma Niyazow’un hem eşini hem de bir buçuk aylık bebeğini darp ettiği belirtildi.

Zanlının eşiyle kavga ettiği, kıskançlık krizine girdiği ve darp filini gerçekleştirdiği kaydedildi. Şkayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Darp edilen anne ile bebeğin kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesine götürüldüğü ve doktorlar tarafından muayene edildiği belirtildi.

Darp suçundan tutuklanan ve mahkemeye çıkarılan zanlı Faruk Juma Niyazow hakkındaki olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Keskin, zanlı Faruk Juma Niyazow’un, 8 Ekim 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında, Gazimağusa’da, aracıyla seyir halindeyken, bir buçuk aylık bebeğine, kimin ilaç aldığı hususunda tartışmaya girdiği eşinin kafasına 2 kez vurduğunu söyledi. Polis, zanlının eşinin kucağında bulunan bebeğinin kafasına da bir kez vurmak suretiyle darp ettiğini açıkladı.

Polis, şikayet üzerine Faruk Juma Niyazow’un tutuklandığını belirtti.

Anne ve bebek hastaneye götürüldü

Polis memuru, darp edilen anne ve bebeğin hastaneye götürüldüğünü ve yapılan kontrolün ardından taburcu edildiğini söyledi.

Polis memuru Okan Keskin, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Faruk Juma Niyazow’un 15 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 600 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.

Ayrıca zanlının davaları görülünceye kadar yurt dışına çıkışı yasaklanırken, haftada bir gün polis karakoluna giderek, imza atmasına emir verildi.