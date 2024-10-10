Derin soruşturma

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de Long Beach bölgesinde bulunan bir eğlence yerinde gerçekleştirilen Gondol Operasyonu sonucunda 2 kilo 756 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan Kadir Ahjmet Oyak, dün ek tutukluluk talebiyle İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 5 Ekim saat 19.00 sıralarında, İskele’de, Long Beach bölgesinde bulunan lunaparkın park alanında tespit edilen zanlının, aracında yapılan arama sonucunda 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini anımsattı.

Zanlının gözaltına alındığını ve huzurunda ikametgahının arandığını bildiren polis, arama sonucunda ikametgahın çeşitli kısımlarında, 2 kilo 200 gram hintkeneviri, 50 gram afyon sakızı, 5 gram MDMA ile 10 adet MDMA içeren hap ve bir gram kokain bulunduğunu mahkemeye hatırlattı. Zanlının aynı gün gönüllü ifade verdiğini belirten polis, soruşturmanın sürdüğünü ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

