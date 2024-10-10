Şirket gibi

Girne’de Nijeryalı iki şahsın evinde arama yapan polis, 100 gram bonzai, öğütücü, terazi ve uyuşturucu geliri olduğu düşünülen nakit para ele geçirdi.

Operasyonda tutuklanan Samuel Osinachi ve Christerbel Nwaugo dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktarerek, 2 gün ek süre istedi.

Polis, 8 Ekim 2024 tarihinde 20.10-21.30 saatleri arasında Girne ‘de Semih Sancar Caddesi üzerinde bir apartmanda kalan zanlıların evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada; yaklaşık 100 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid, bir gram ağırlığında hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir adet hassas terazi, metal öğütücü ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 22 bin 400 TL, 700 Dolar ve 85 Sterlin nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

