Küresel bir sorun

Türkiye’nin İstanbul ilinde ikisi de 19 yaşında olan İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'in vahşice katledilmesi ve kadına yönelik şiddet vakalarının artması KKTC’de de protesto edildi.

Sosyal medyada örgütlenen çoğu üniversite öğrenci genç kadınlar dün akşam Lefkoşa’nın Sarayönü meydanında toplandı.

Basın açıklaması yapan kadınlar, özgürce yaşamak istediklerini ifade ederek, gerekli yasaların hayata geçirilmesini istedi.

“Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganı atarak, yürüyüş gerçekleştirilen kadınların eylemine erkekler de destek verdi.

Yapılan basın açıklamasında şunlar belirtildi:

“Kadına yönelik şiddet yalnızca bir kadının hayatını değil toplumu ve geleceğimizi de tehdit eden bir sorundur. Türkiye’de 2024 yılının ilk dokuz ayında 295 kadın öldürüldü. İkbal uzuner ve Ayşenur Halil’in trajik ölümleri, kadına yönelik şiddetin ne kadar acımasız ve önlenemez bir hale geldiğinin bir kez daha gözler önüne serdi. Kadınları koruma altına almak amacıyla getirilen yasal düzenlemeler, çoğu zaman yetersiz kalıyor. Sadece konuşmak için değil harekete geçmek için toplandık. Hepimiz bu mücadelenin bir parçası olabiliriz ve olmalıyız. Bir gün hiçbir kadının hayatını tehlikede olmadığı bir dünyada yaşayacağımıza dair inancımız kaybetmemeliyiz.”