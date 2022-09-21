Sevenleri şokta

Güzelyurt’un sevilen isimlerinden gardiyan Alkan Olsun 53 yaşındaki aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Olsun’un vefatı sevenlerini üzdü. Merkezi Cezaevi’nde gardiyan olarak görev yapan Olsun’un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülürken, kesin sonucun yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

Olsun’un yurt dışında eğitim gören oğlunun ülkeye gelmesinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Merkezi Cezaevi’nde çalışan gardiyanlardan Fatih Aktaş da geçtiğimiz haziran ayında 41 yaşında hayatını kaybetmişti. Aktaş kalp krizi ve beyin kanaması sonucu hayata veda etmişti. Aktaş’ın sağlık sorunları olduğu, cezaevine gün geçtikçe ağırlaşan çalışma koşullarını kaldıramadığı ifade edilmişti.

Acımız tarif edilemez

Önce Aktaş şimdi de Olsun’u kaybeden çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali, sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.

“Değerli meslektaşımız, abimiz Alkan Olsun’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bir sene içerisinde yaşadığımız iki büyük kaybın acısını atlatmamız için Allah tüm camiamıza sabır ihsan etsin. Söyleyecek söz bulmakta inanınki zorluk çekiyorum. Acımız tarif edilemez boyutlarda. Tüm camiamızın başı sağolsun.”

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022, 09:55