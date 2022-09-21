Ne içtiği araştırılıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da akşam saatlerinde evlere girmeye çalışan, ihbar üzerine olay yerine giden polislere saldıran Nijeryalı Oghenechovwiere Onojoserio tutuklandı. Zanlı dün ‘polisi darp görevinden men etmek, rahatsızlık, uygunsuz tavır hareket’ suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının Hamitköy bölgesinde bazı şahısların evine girmeye çalıştığı, ihbar üzerine olay yerine giden polislere saldırdığı; birini ittirirken, diğerinin yüzüne kafa attığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 19 Eylül 2022 tarihinde saat 19.15 sıralarında Hamitköy' de yol içerisinde yürüyüp anlamsız şekilde hareket edip evlere girmeye çalıştığı sırada olay yerine giden polis memuru A.G.'yi göğsünden ittirdiğini, V.Ö.'nün yüzüne kafası ile vurup darp edip görevlerini yapmalarına engel olduğunu söyledi. Polis, zanlının yüksek sesle bağırıp çağırıp uygunsuz tavır ve harekette bulunduğu esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının yasal statüsü nün ve bölgede herhangi suç işleyip işlemediğinin araştırılacağını ifade ederek, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan zanlının olay esnasında alkollü veya uyuşturucu madde tesiri altında olup olmadığı da araştırılıyor.