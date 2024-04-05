‘Yalan yok’

Polis Genel Müdürlüğü’nün (PGM) 2013 yılında açtığı doktora münhaline başvuran ancak sunduğu dilekçesinin sahte olduğu iddia edilerek açığa alınan Polis Müdür Muavini Bekir Abatay aleyhine getirilen 13 davanın 4’ünden beraat etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada ağır ceza kapsamına giren 4 davadan aklanan Abatay, sevincini ailesiyle kutladı. Bu karar, 13 davadan geriye kalan 9 suçlama için emsal teşkil edecek.

Sunduğu dilekçenin sahte olmadığına karar verilen Abatay’ın aynı olgulardan oluşan diğer 9 davadan da beraat etmesi bekleniyor.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı, iddia makamının 10 yıl hapis gören 4 davanın ağır cezaya havale edilmesine yönelik talebiyle ilgili kararını açıkladı.

Yargıç, kararına sahte belgenin tanımını yaparak başladı. Yargıç, bir belgenin sahte olabilmesi için yalan beyan içermesi veya olmamış bir şeyin olmuş gibi gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Sanığın 12 Şubat 2013 tarihinde yurt dışında doktora yapmak için PGM’ye sunduğu dilekçenin incelendiğini kaydeden yargıç, dilekçede yalan beyan olmadığına, olmamış bir olayın olmuş gibi gösterilmediğine bulgu yaptı.

Yargıç, iddia makamının tanıklarının da dilekçenin içeriğindeki bilgilerin yalan beyan olmadığını söylediğini aktardı.

Yargıç, dilekçenin sahte olduğuna dair olgu bulunmadığına vurgu yaptı ve iddia makamının sanık aleyhine getirilen 4 davanın ağır ceza mahkemesine havale edilmesine yönelik talebini reddetti.

Yargıç, Abatay’ın 4 davadan serbest kalmasına, geriye kalan 9 davadan itham edilmesine emretti.

Ne olmuştu

PGM, 2013 yılında yurt dışında burslu doktora için münhal açmıştı. Münhal için 4 kriter belirlenmişti. Bu kriterlerden bir başvuru yapan şahsın yurt içi ve yurt dışında herhangi bir doktora programına kayıt olmaması yer alıyordu. Abatay’ın aynı doktora programına daha önce başvuru yaptığı, 12 gün sonra PGM münhal açınca ikinci kez başvuru yaptığı iddia edilmişti.

Abatay’ın ilk başvurusunu gizleyerek, PGM’ye sunduğu dilekçenin sahte olduğu öne sürülmüştü. Abatay, 2020 yılında açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılmıştı.

