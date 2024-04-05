Öğrencileri kandırdı

Suna ERDEN

Gönyeli’de kendisine ait olmayan daireyi Afrikalı 4 öğrenciye kiralayarak sahtekarlıkla yaklaşık 193 bin TL temin eden Cüneyt İnce, 2 yıl sonra polise teslim oldu.

Kandırılan insanların şikayeti üzerine 8 Ekim 2022 tarihinde aranan şahıs ilan edilen zanlı, en sonunda kendisi gidip polise teslim oldu.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, polis sürekli adres değiştirdiği için İnce’yi bulamadıklarını söyledi. Öte yandan zanlının 555 gün ülkede kaçak kaldığı da ortaya çıktı.

Polis, zanlının 25 Eylül 2022 tarihinde, Gönyeli bölgesinde bulunan bir dairenin kendisinin olduğunu beyan ederek, 350 dolar nakit para karşılığında R.S.E.A.'ya, 30 Eylül 2022 tarihinde bin 610 sterlin nakit para karşılığında I.A.A.’ya, yine 30 Eylül 2022 tarihinde 200 dolar ve 32 bin 400 TL nakit para karşılığında A.K.A.A.'ya kiralayarak sahtekarlıkla para temin ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı konutu sahte kira mukavelesi düzenleyerek ve imzalayıp, tedavüle sürerek 79 bin 500 TL para karşılığında A.T.Ö.'ye de kiraladığını belirtti.

Polis, zanlı hakkında ilk şikayetin 8 Ekim 2022 tarihinde yapıldığını ve aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden tutuklama emri alındığını ancak sürekli adres değiştirdiği için tespit edilemediğini söyledi. Polis, zanlının 3 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek teslim olduğunu belirtti. Polis, zanlının bir gönüllü ifade verdiğini ve mesele ile ilgili olarak tüm bankalar ile yazışmaların devam ettiğini anlattı.

Polis, suçun ciddiyetine ve zanlının 558 gündür ikamet izinsiz olduğuna değinip, iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı “Sahtekarlıkla para temini” , “sahte evrak düzenleme”, “sahte evrakı tedavüle sürme” ve “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlarından yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.