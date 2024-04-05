Bir kıvılcım yeter

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz The Telegraph gazetesine verdiği demeçte, bir kıvılcımın adada Gazze ve Ukrayna’daki çatışmaların benzerini tetikleyebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ABD’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşme öncesinde, Cumhurbaşkanlığında The Telegraph gazetesinden Nick Squires’in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli çözümün, tek seçenek olduğunu kaydetti.

Bir hatanın ya da bir yanlış anlamanın, örneğim yeşil hatta bir Türk askerinin vurulmasının “bomba” etkisi yaratabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “herkes sakin ve mantıklı olmalı. Kıbrıs Türkü yalnız değil, sadece 40 mil uzaklıkta, arkamızda 85 milyon Türk var” dedi.

Tatar, “Herkesin korktuğu küçük bir kıvılcım. Gazze’de yaşananlara bakın, Ondan Önce Ukrayna’da, daha öncesinde Bosna’da yaşananlara bakın” diye konuştu.

Jashua Huck’la görüştü

Tatar, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkenti Washington DC temasları kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Michel Sisson ve Güney Avrupa ve Kafkaslardan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jashua Huck’la görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Özel Temsilcisi Güneş Onar ve KKTC Washington Temsilcisi Büyükelçi Damla Güçlü eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD’li yetkililerle Kıbrıs Türk tarafının vizyonunu ve BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilsici Maria Angela Holguin’in temaslarına dair değerlendirmeleri paylaştı.

Tatar, katılımcıları bilgilendirdi

Öte yandan Tatar, Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkenti Washington DC’de faaliyet gösteren ve dış politika anlamında önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Hudson Institute’de yapılan toplantıda konuştu.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusu bağlamında yeni ve resmi bir sürece ancak ve ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyit edilmesinin ardından geçilebileceğini ifade etti.