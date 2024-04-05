Kaptan da tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’nde demirleyen bir gemide rutin kontrol yapan polis, geminin makine bölümünde gizlenen 2 Suriyeli mülteciyi tespit etti. Karakola götürülen Muhammed İsmail ile 16 yaındaki F.C isimli mülteciler, gemi kaptanı Ünal Deniz’i görünce, “Bizi gemiye alan kişi budur” dedi. Polis, kaptanı da tutuklarken zanlılar dün teminat maksatlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından Merkezi Cezaevi’ne gönderildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cafer Erenköylü, 3 Nisan 2024 tarihinde, Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’nde, bir gemide polis tarafından yapılan rutin arama sonucunda, zanlılar Muhammed İsmail ile 16 yaşındaki F.C.’nin geminin makine bölümünde tespit edildiğini açıkladı.

“Gemiye bizi bu aldı”

Polis, zanlıların ileri işlem için Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğünü, gemi kaptanı Ünal Deniz’in de ifade için müdürlüğe davet edildiğini aktardı. Polis, zanlıların, Ünal Deniz’i görmesi üzerine, “Bizi Mersin Limanı’nda gemiye gizlice alan kişi budur” şeklinde izahat verdiklerini ve temin edilen gönüllü ifadeler sonrası kaptan Ünal Deniz’in de tutuklandığını açıkladı.

Yasal statüleri yok

Zanlıların ülkemizde yasal statülerinin bulunmadığını ve serbest kalmaları halinde kaçma olasılıklarının bulunduğunu bildiren polis, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerini talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

