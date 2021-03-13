İyi niyet çağrısı

Lefkoşa’nın tarihi Arasta Çarşısı’nı ziyaret eden Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, esnafla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrası tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Özersay, esnafın asıl beklentisini, sınır kapıları ve yurt dışından gelişlerle ilgili görüşlerini anlattı.

Özersay, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik Cenevre’de 5’li toplantı yapılacağını anımsatarak, görüşme öncesi güney ile kuzey arasındaki sınır kapılarıyla ilgili sorunların çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Özersay şunları söyledi: “Salgın nedeniyle bir yıldır kapılarda kapanma durumu var. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttüğüm dönemde Rumların İsrail ve Rus turistlerin kuzeye geçmelerini engellemesine yönelik adımlar atmıştım. Bazı engelleri aşabilmiştim. Şimdi yine aynı durum var. Kapılar açılsa da Rum Yönetimi turistlerin kuzeye geçmesine engel koyuyor. Bu sorunun masaya yatırılacak çözülmesi gerekiyor. Bu konuda önemli bir eşikteyiz.

Cenevre’ye gitmeden önce her iki tarafın; kapılar açıldıktan sonra salgından önce geçişler nasılsa tekrar aynı koşulların sağlanacağına dair güvence vermesi gerekiyor.

Rum tarafı bu güvenceyi vermediği sürece Cenevre’ye gitmenin bir manası yok.

Cenevre’den önce iyi niyet adımı atılmalıdır. Aksi takdirde samimiyetsiz bir ortam ortaya çıkar.”

Esnaf ne istiyor

Özersay, esnafın ‘devlet kiramı ödesin, bin 500 lira versin, sosyal sigortama yardım etsin’ şeklinde bir beklentisi olmadığını, tek isteğinin insan hareketliliğinin yeniden başlaması olduğunu ifade etti. Özersay, “Eğer hükümet insanlara güven verseydi, krizi iyi yönetseydi her şey daha farklı olurdu” dedi. Özersay, hükümetin krizi iyi yönetmediğine inandığını söyledi.

Günü birlik geçişe izin verilebilir

Salgından önce esnafın Rum tarafından günü birlik geçişler olduğunu, ülkenin tüm bölgelerindeki esnafın bundan yarar gördüğünü ifade etti. Özersay, şunları söyledi:

“Gerek Rumlar gerekse oraya giden turistler günü birlik ülkemize gelip alışveriş yapıyordu. Bu esnafın ciro yapmasını sağlıyordu. Bana göre; PCR testi yapanların günü birlik veya birkaç saatlik geçiş yapmasına izin verilmelidir. Rum tarafından 5-6 saatliğine gelen turist alışveriş yapacaktır. En azından esnaf biraz rahat nefes alacaktır. Bu konuda adım atılabilir.”

Aşı şartıyla karantinasız giriş olabilir

HP Lideri Özersay, yurt dışından turistlerin gelişiyle ilgili de bilimin ışığında düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. İsrail’in neredeyse tüm nüfusunu aşıladığını, antikor oluşumu ile ilgili bilimsel verileri açıklandığını ifade eden Özersay şunları kaydetti:

“Hem kişinin aşıyla birlikte koruma sağladığı hem de virüsü taşıma konusunda riskin azaldığı tespit edildi. Veriler açıklandı. Biz de ülkemizde uygulanan Çin aşısıyla ilgili bilimsel verileri tespit etmeliyiz. Virüsü taşıma riskini çok aza düşürüyorsa aşı şartı ile karantinasız geçişe izin vermeliyiz.

İngilizler ve Güney Kıbrıs turizm için tarih veriyor. Ancak biz bunu yapmıyoruz. Turizm sektörünün kendi planını yapabilmesi için bir tarih vermeliyiz. Çalışma yapmalıyız.”