Siyaset konuşulmadı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre; görüşmede, “ülkedeki pandemi süreci ve buna bağlı olarak ekonomik durumla ilgili konular” konuşuldu.

İsmail Arter konuşmasında, Faiz Sucuoğlu’nu belediyede görmek ve istişare etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ülkenin siyasi durumunun kendilerinin dışında olduğunu, belediye olarak esas dertlerinin ekonomi ve pandemi olduğunu söyledi.

Arter, Sucuoğlu’nun hükümetlerde görev aldığı dönemlerde belediye ile her zaman sıkı ilişkiler içinde çok iyi çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu ise, Arter ile görüşmesinde en önemli konuların ekonomi ve sağlık olduğunu, Gazimağusa Belediyesi’nin pandemiyle mücadelede ciddi boyutta katkı yaptığını, Maraş konusunda da belediyenin çok büyük katkısının olduğunu bildiğini, altyapı olarak çok büyük adımlar atıldığını, tüm bu konuları konuşma fırsatı bulduklarını söyledi.