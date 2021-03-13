Çözüm üretmiyor

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars katıldığı televizyon programında, ekonominin yeniden hareketlenmesi için öngörülebilir bir planlamaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

HP’den yapılan açıklamaya göre; Baybars hükümetin halkın ekonomik sıkıntılarına çözüm üretemediğini, doğru planlamayı yapamadığını, bu nedenle faaliyete geçmeyi bekleyen sektörlerin önünü göremediğini söyledi.

Baybars bir soru üzerine; toplumun gündeminde öncelikle seçim ya da siyaset olmadığını, insanların hayatını idame ettirme ve geçim sıkıntısı içerisinde olduğunu, özellikle turizm, taşımacılık, yükseköğrenim gibi pandemiden görece olarak daha fazla etkilenen sektörlerdeki binlerce çalışanın, ödeneksiz izne gönderilenlerin, işsiz kalanların dertlerine derman olacak bir çözüm talepleri olduğunu ifade etti. Bu anlamda 3 aydır hükümetin bu konularda herhangi bir çare üretmediğini ifade eden Baybars, çalışanları devlet güvencesinden yoksun bıraktığını ve devlete olan inancın hükümet yüzünden zedelendiğini belirtti.

Baybars, toplumsal dayanışma örneği olarak bazı yardımların, kampanyaların anlamlı olduğuna ancak hükümetin insanlara sadaka değil, devlet güvencesi vermesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Açıyoruz deyip sonra vazgeçemezsiniz”

Baybars şu ifadeleri kaydetti:

“Bugün açıyoruz deyip sonra vazgeçtik diyemezsiniz. Hükümet uçuş sınırlamasını da öğrenciler gelecek diye kaldırdığında Halkın Partisi olarak uyardık; karantina merkezleriniz bu kapasiteyi taşımaya yeterli değil, gerekli organizasyonu yaptınız mı dedik. Her şeyi düşündük demelerinin üstünden bir hafta geçmeden uçuşları sınırlandırdılar. Öyle bir öngörüsüzlük var ki; 17 bin 500 öğrencinin gelmesi beklenirken 2 bin 680 kişi gelmiş.”