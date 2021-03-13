‘Tek egemenlik olmalı’

Hırvatistan’ın Dışişleri ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Gordan Grliç Radman, ülkesinin, Kıbrıs sorununa, BM kararlarına, uluslararası hukuka, Avrupa müktesebatına uyumlu, iki kesimli iki toplumlu federasyona dayalı barışçıl bir çözüm bulunmasına destek verdiğini ifade etti.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman’ın, Rum mevkidaşı Nikos Hristodoludis ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Radman, Hristodulidis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, tek egemenliğe dayalı iki kesimli iki toplumlu federal çözüme destek belirtti.

Radman, ülkesinin, İtalya ile istişarelerin ardından, kısa bir süre önce Adriyatik Denizi’nde Münhasır Ekonomik Bölge açıkladığını anımsattı ve bunun iyi komşuluk ilişkileri açısından bir örnek teşkil etmesini diledi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise açıklamasında yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın, AB üyesi işlevsel ve sürdürülebilir bir devlet, bölgede istikrarlı ve güvenilir olması, 21’inci yüzyılda yeri olmayan çağdışı sistemler ve yapılarla bağlantısı bulunmayan modern bir Avrupa devleti haline gelmesi gerektiğini ifade etti.

Gazete haberinde her iki bakanın, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı ile Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı arasındaki Siyasi İstişarelere ilişkin Karşılıklı Anlayış Memorandumu da imzaladığını yazdı.

Habere göre Hırvatistan Dışişleri Bakanı açıklamasında ayrıca geçen yıl Aralık sonunda ülkesinde meydan gelen deprem sonrasında Güney Kıbrıs’ın gönderdiği ekonomik yardım nedeniyle duydukları minnettarlığı da dile getirdi.

Fileleftheros gazetesine göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis açıklamaları çerçevesinde ülkesinin, Nisan sonunda yapılacak Kıbrıs sorununa ilişkin gayriresmî konferansın, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik özlü müzakerelerin yeniden başlaması yolunu açmasını beklediğini ifade etti.

Türkiye’nin oynayacağı kritik rol konusunda hemfikir olduklarını ifade eden Hristodulidis, Türkiye’nin, çözüm çabalarına katkı sağlamasının önemini de dile getirdi.