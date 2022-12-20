Çoğu kredili

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta araç tercihlerinde yine BMW ve Mercedes marka araçlar ilk sıralarda yer aldı. Yılın ilk 10 ayında en çok satılan araç sıralamasında ilk sırayı BMW, ikinci sırası de Mercedes aldı. Sıfır kilometrede toplam 538 aracın 193 tanesinin BMW ile Mercedes olduğu öğrenildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi’nin verilerine göre; yılın ilk 10 ayında 108 adet BMW ve 85 adet Mercedes satıldı. Bunu 75 adetle Toyota izliyor. Ayrıca 2 adet sıfır kilometre Porche ve bir adet Lamborghini satışı yapıldı. Galericiler, araç satışlarının büyük bir kısmının banka kredisiyle gerçekleştiğine dikkat çekti.

Diğer araçların satışıyla ilgili rakamlar şöyle:

“42 adet Opel ve 35 adet Volkswagen, 21 adet Ford, 21 adet Hyundai, 20 adet Land Lover, 20 adet Seat, 12 adet Nissan,7 adet Renault, 4 adet Mitsubıshi 2 adet Mini Cooper, 1 adet Estate jeep ve 1 adet Cadillac.”

Taksitlerini ödeyemeyenler de var

Lüks araçların satış sıralamasında ilk iki sırayı yer almasını değerlendiren galericiler, varlıklı kişilerin araç alırken en iyisine yöneldiğini söylüyor. Bunun yanında kredili araç alan, ancak süre içinde taksitlerini ödeyemeyenlerin sayısında ciddi artışların olduğunu belirten galericiler “parasını alamayan bankalar ipotekli araçlara el koyup, bunu satışa çıkarıyorlar” diyor.