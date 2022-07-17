Sevenleri üzgün

İş ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Casinocular Birliği eski Başkanı Erdal Andız (79) hayatını kaybetti. Andız’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı. Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kurucu üyelerinden biri olan Erdal Andız bir dönem gazetelerde köşe yazarlığı da yapmıştı.

Siyaset ağırlıklı yazılar yazan Andız, radikal fikirleriyle dikkat çekmişti.

Andız Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Sosyoloji eğitimi almıştı.

Akıncı: Değerli bir insanımızı kaybettik

Andız’ın vefatı nedeniyle bazı siyasi isimler mesaj yayımlandı.

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı mesajında şunları belirtti:

“Hangi görüşten olursa olsun, tanıyan herkesin sevip saydığı, yüreği toplumu için çarpan çok değerli bir insanımızı kaybettik. Erdal Andız, görüşlerimizi olgunlukla tartışabildiğimiz, her zaman ve her koşulda dostluk ortak paydasında buluşmayı başardığımız, aile dostumuz ve sevgili arkadaşımızdı. Nur içinde yatsın. Sevgili eşi Meryem, evlatları Damla ve Hasan’ın büyük acısını paylaşırken, tüm sevenlerine ve toplumumuza başsağlığı diliyorum.”

Ataoğlu: Seni unutmayacağız

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise mesajında şunları ifade etti:

“Partimizin kurucu üyelerinden değerli büyüğümüz Erdal Andız’ı kaybettik. Hepimizin başısağolsun.

Değerli abim Erdal Andız'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Demokrat Parti ailesine başsağlığı dilerim. Seni unutmayacağız.”

Denktaş: Güzel insan hayata gözlerini yumdu

DP eski Genel Başkanı Serdar Denktaş Andız’ın vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda şunları yazdı:

“Güvendiğim bir arkadaş, babamın, ağabeyim Raif'in sonra benim katıksız destekçim, esprileriyle, saniye başı ürettiği eylemci fikirleriyle," ben 100 fikir üreteceğim, sen birini kullan" deyişiyle güzel insan Erdal Andız hayata gözlerini yumdu. Seni hep özleyeceğim ağam. Ruhun şad olsun. Işıklar içinde uyu…”

