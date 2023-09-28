Kesintisiler bugün de sürecek

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ın bitmeyen çilesi elektrik kesintileri son iki gündür vatandaşı bir kez daha çileden çıkardı. Tüm bölgelerde uygulanan dönüşümlü kesintilerden dolayı mağdur olan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ateş püskürdü. Bazı vatandaşlar da Diyalog’u telefonla arayarak, yaşanan kesintilere isyan etti; dert yandı.

Vatandaşlar “2024 yılına girmeye az kaldı ancak biz halen elektrik kesintileriyle uğraşıyoruz” sözleriyle tepkisini ortaya koyarken, kesintilerin Teknecik’teki termik santrallerden birinde yaşanan kazan patlamasından kaynaklandığı öğrenildi.

Vatandaşın isyanını haklı bulduğunu söyleyen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Dalman Aydın, kış aylarına hazırlık yapmak için santralleri bakıma aldıklarını ancak önceki gün termik santrallerden birinin kazanında patlama olduğunu, bu nedenle dönüşümlü kesintiye gittiklerini dile getirdi.

Diyalog’a konuşan Dalman şunları söyledi:

“Yaz aylarında santrallere bakım yapamamıştık. Kışa hazırlık yapabilmek için son bir haftadır santralleri bakıma aldık. Ancak termik santrallerden birinin kazanı patladı. Bu nedenle üretim aksadı ve biz de tüm bölgelerde yarım saatlik dönüşümlü kesintiye gittik. Kazanın hemen tamiri yapılamadı. Çünkü yüksek ısının dinmesi bekleniyor. Santralin tamiri en geç iki günde tamamlanacak. Bu nedenle bir gün daha kesintiler sürecek.”

Dalman, santrallerin bakımı tamamlanınca kış aylarında ülke olarak rahat edileceğini belirtti.

Gazimağusa’da kesinti olacak

Bu arada orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Gazimağusa bölgesinde bazı yerlere elektrik verilemeyeceği açıklandı.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kesinti Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi, Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyularında olacak.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023, 09:58