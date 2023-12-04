Sürat yine ilk sırada

Polisin ülke genelinde yaptığı trafik denetimlerinde kontrol ettiği bin 975 araç sürücüsünden 285’i çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 27 araç ise trafikten men edildi. Polis bültenine göre, rapor edilen sürücülerden 137’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 27’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 91’i de diğer trafik suçlarını işledi.

İki sürücü alkollü çıktı

Gazimağusa’da kaza yapan iki aracın sürücüsü de alkollü

Gazimağusa’da dün sabah 04.30’daki kazada 164 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Mehmet Oktar Önder (E-22), LJ 966 plakalı salon aracıyla Mustafa Kemal Bulvarı’nda seyrederken Anıt çemberi etrafındaki betona çarptı. Kaza yaralanma olmadan atlatıldı.

Gazimağusa’daki ikinci kaza 06.00 sıralarında Sincan Sokak’ta meydana geldi. Sviatoslav Korniel (E-20) 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HZ 063 plakalı salon araçla güneye doğru seyrettiği sırada Eko Mar önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete seyreden Hürkan Demirkan (E-27) yönetimindeki THH 341 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.