Polis camı kırdı arabayı aradı

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan Barış Can Deliceırmak dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Duruşmada zanlının uyuşturucu bulundurduğuna dair alınan bilgi üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Değirmenlik- Dağyolu’nun kavşağında tespit edilen zanlının aracını kilitlediği, yolcu kapısının camının kırılarak, araçta arama yapıldığı ve 250 gram uyuşturucu ele geçirildiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 1 Kasım 2023 tarihinde alınan bir bilgide zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisinin alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya geldiğinin öğrenildiğini ve aracıyla Değirmenlik- Dağyolu’nun kavşağına geldiğinde durdurulduğunu ancak kapıların kilitli olması nedeniyle sol yolcu kapısının camının kırılarak, araçta arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının aracında yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri ile hassas terazinin bulunup, emare alındığını kaydetti.

Aranan şahıslar var

Polis, yürütülen soruşturmada zanlının Gazimağusa’ya giderken, yolda buluştuğu Nijeryalı bir kişiye 2 bin 900 Euro verdiği ve Yonca kavşağına bir tabelanın altına bırakılan uyuşturucuyu teslim aldıktan sonra yakalandığını anlattı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıs olduğunu belirterek, bir gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.