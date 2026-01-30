Bir canın bedeli bu mu?

Motosiklet sürücüsü Cemre Yönet’in hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Mikail Akbaş, 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yönet’in ailesi ile trafik kazalarında yakınlarını kaybedenler karara tepki gösterdi. Trafik kazasında çocuğunu kaybeden bir acılı anne ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Cemre Yönet’in annesi Gönül Sağır ise gözyaşları içinde yaptığı açıklamada verilen cezanın adalet duygusunu zedelediğini söyledi. Sağır, “Bir canın bedeli iki buçuk yıl mı?” diyerek, isyan etti.

Alkollü ve dikkatsizdi

Girne–Tatlısu Anayolu’nda 2024 yılı Şubat ayında meydana gelen ve motosiklet sürücüsü Cemre Yönet’in yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan ölümlü trafik kazasıyla ilgili dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan araç sürücüsü Mikail Akbaş,2 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi. Mahkeme, sanığın “tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme neden olma, alkollü araç kullanma, ana yoldaki araçlara öncelik vermeme ve yolun solunu tutmama” suçlarından mahkûm edildiğini açıkladı. Ağır ceza heyeti, sanığın kaza sırasında 124 miligram alkollü olduğunun tespit edildiğini, kavşakta ana yoldaki araçlara öncelik vermeden ve yeterince durmadan yola çıktığını, Yönet’in yönetimindeki motosikletin önünü tıkayarak kazaya sebebiyet verdiğini söyledi. Heyet, Cemre Yönet’in kaza anında 65 kilometre hız sınırı olan yolda yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiğinin tespit edildiğini, bu durumun katkısal kusur olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Kusurun büyük kısmı sanıkta

Heyet, kusurun büyük bölümünün sanıkta olduğunu, kaza anında görüş mesafesinin açık olduğunun da saptandığını ifade etti. Heyet, sanığın sabıkasız oluşunu, kaza sırasında 19 yaşında olmasını, aileden özür dilemesini, yaşadığı ruhsal sorunlar, pişmanlık ve üzüntü hali ile eğitim hayatının olumsuz etkilenme ihtimalinin lehine değerlendirilerek cezada dikkate alındığını açıkladı. Heyet, tüm olgular ışığında sanık Mikail Akbaş’ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

Aileler tepki gösterdi

Kararın açıklanmasının ardından Cemre Yönet’in ailesi ile trafik kazalarında yakınlarını kaybeden bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Mahkeme salonunda gerginlik yaşanırken, fenalaşan bazı aile yakınlarına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi, bir acılı annenin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Cemre Yönet’in annesi Gönül Sağır ise gözyaşları içinde yaptığı açıklamada verilen cezanın adalet duygusunu zedelediğini söyledi.

Tek evladımı kaybettim

Sağır, “Bir canın bedeli iki buçuk yıl mı?” ifadelerini kullandı. Anne Sağır, “Tek evladımı kaybettim. Bizi adalet dilencisi yaptınız. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Bizi müebbette mahkûm ettiniz” dedi.