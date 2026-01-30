3 bin 400 dolar ödedi

Gönyeli’de bir evden çelik kasayla birlikte yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çalan Türkmenistan uyruklu 26 yaşındaki A.H.’nin ardından K.A. da tutuklandı. Zanlılar mahkemeye çıkarılarak, ek süre talep edildi.

Duruşmada A.H.’nin paralarla birçok harcama yaptığı, 3 bin 400 dolar değerinde biri kendisine, diğeri kız arkadaşına 2 telefon aldığı açıklandı.

Zanlının bir suç ortağının olduğu, kimliği tespit edilen şahsın arandığı belirtildi. Yeni tutuklanan K.A.’nın ise aranan şahsın ev arkadaşı olduğu kaydedildi.

Hakkında 8 gün ek tutukluluk kararı verilen zanlının ise suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Çelik kasayı da çaldı

Mahkemede olguları aktaran polis, 14 Ocak 2026 tarihinde saat 08.50 ile 15.30 arasında Gönyeli’de Marmaris Sokak’ta bulunan N.G.’ye ait ikametgâhın yatak odasının açık vaziyetteki penceresinden içeri girildiğini mahkemeye bildirdi. Polis, yatak odasında bulunan elbise dolabı içinde muhafaza edilen çelik kasanın çalındığını ve kasada 25 bin 40 Amerikan Doları, 18 bin 300 İngiliz Sterlini, 20 bin Türk Lirası ve 350 Euro nakit para bulunduğunu belirtti.

Polis ayrıca çelik kasa içinde, üzerinde üç pırlanta taşı bulunan altın yüzük, üzerinde beş taş bulunan altın yüzük, küçük taşlar bulunan altın yüzük, beyaz ve sarı altından imal edilmiş taşlı erkek yüzüğü, ortasında taşlı kar sembolü bulunan altın künye, üzerinde “Almira” yazılı altın künye, dikdörtgen şekilli beyaz ve sarı altından künye, örgü şeklinde sarı ve beyaz altından künye, üzerinde mavi zümrüt taşı bulunan altın küpe, üzerinde beyaz inci bulunan altın küpe, üç taş pırlanta bulunan altın küpe, tek taş altın küpe ve üzerinde Fatma Ana eli sembolü bulunan altın kolyenin bulunduğunu aktardı.

Parmak izi eşleşti

Polis memuru; olayın 14 Ocak 2026 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, pencere üzerinde tespit edilen parmak izinin emare olarak alındığını ve yapılan inceleme sonucunda söz konusu parmak izinin zanlı A.H.’ye ait olduğunun tespit edildiğini mahkemeye bildirdi. Bu tespitler doğrultusunda zanlının 16 Ocak 2026 tarihinde tutuklandığı kaydedildi.

Zanlının tutuklanmasının ardından Lefkoşa’daki ikametgâhında mahkeme emriyle arama yapıldı. Aramada 18 bin Türk Lirası ile 500 Amerikan Doları nakit para bulundu ve emare olarak alındı.

Polis ayrıca soruşturma kapsamında temin edilen kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının olayla bağlantılı bir suç ortağının bulunduğunu ve söz konusu şahsın arandığını mahkemeye aktardı.

17 beyanından 15’i yalan çıktı

Polis, zanlı A.H.’nin iki kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, zanlının bu süre içerisinde 17 beyanda bulunduğunu, yapılan araştırma sonucu 15 beyanının yalan olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Paraları harcadı

Polis, yine incelemen kamera görüntülerinde zanlının suç ortağı ile birlikte paraları harcadığının, mağazalara gidildiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının 3 bin 500 dolar değerinde iki adet telefon aldığını, birini kız arkadaşına verdiğini kaydetti. Polis, telefonların bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, kamera görüntülerinden tespit edilen ve aranan şahıs olan suç ortağıyla aynı evde kalan K.A.’nın çalınan paralarla ilgili bilgisi olduğu gerekçesiyle tutuklandığını, ifadesinde zanlının evinde para gördüğünü, harcamalar yapıldığını bildiğini aktardı.

Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu belirterek, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.