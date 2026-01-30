KKTC’ye girişi yasaklandı

Kuzey Kıbrıs’a alınmayan, Türkiye’ye gönderilmek üzere Ercan Havalimanındaki karakol hücresine ko-nulan ve orada çektiği videoyla tehditler savuran İdris Buğa’nın ülkeye girişi yasaklandı. Karar, Bu-ğa’nın sosyal medyada paylaştığı videolar nedeniyle alındı.

Şahsın, 8 Ocak’ta Ercan’da, 12 Ocak’ta Türkiye’de çektiği videolarda tehditler yağdırdığı belirtildi.

İlk videoda Ercan’ı yakacağını söyleyen Buğa’nın, ikinci videoda KKTC’ye yeniden gelerek “Kıbrıs Türk halkının huzur ve güvenliğini tehdit edecek davranışlarda bulunacağını” ifade ettiği kaydedildi.

İNAD işlemine tabi tutuldu

Gaziantep’ten Pegasus Havayolları ile KKTC’ye gelen Buğa, pasaport kontrolünde görevli muhaceret memurlarının sorularına agresif ve tutarsız yanıtlar verdi.

Buğa’nın yanında bulundurduğu küçük valizin boş olması da şüpheleri artırdı. Ülkeye geliş amacının netleştirilmesi için yapılan mülakatın ardından aynı gün geri gönderildi.

Muhaceret birimlerinin aktardığı bilgilere göre, Buğa’nın üzerinde nakit para bulunmadığı, ülkeye alkol ve tütün almak amacıyla geldiğini ifade ettiği ve ziyaretinin turistik amaç taşımadığı değerlendirilmesi, kararın şekillenmesinde etkili oldu. Bu nedenle Buğa’nın ülkeye girişine izin verilmedi ve 9 Ocak’ta İNAD işlemine tabi tutularak Türkiye’ye gönderildi.

Karar metninde ayrıca, Buğa’nın 12 Ocak 2026 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda KKTC’ye yeniden gelerek “Kıbrıs Türk halkının huzur ve güvenliğini tehdit edecek davranışlarda bulu-nacağını” ifade ettiği kaydedildi. Ercan Havalimanı’ndaki karakolda çekilen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran video, Bakanlar Kurulu’nun gerekçeleri arasında yer aldı.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda Bakanlar Kurulu, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nın 7’nci maddesi uyarınca İdris Buğa’nın KKTC’ye girişinin yasaklanmasına karar verdi.

