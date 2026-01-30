‘Çocuklarım var’

Ercan Havalimanı’nda üzerinde uyuşturucu bulunarak tutuklanan 32 yaşındaki G.K. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Hakkında 8 gün ek tutuklama emri talep edilen zanlı, üç çocuğu olduğunu, onlara bakacak kimse olmadığını söyledi. Gözyaşı döken zanlı, 8 gün daha tutuklu kalmak istemediğini söylerken, soruşturmanın devam ettiğine vurgu yapan mahkeme ek süre talebini onayladı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 25 Ocak saat 18.45 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak üzere gelen zanlının eşyalarında, yapılan aramada el çantasında gizli bir bölmede yaklaşık bir gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını aktardı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını, 26 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak üç gün ek tutukluluk süresi alındığını kaydetti.

Bu süre içerisinde emarenin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini ancak analiz sonucunun henüz temin edilemediğini belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.



Mahkemede dert yandı

Mahkemede söz alan zanlı, üç çocuğu bulunduğunu, birinin engelli olduğunu ve kendisinden başka bakacak kimse olmadığını belirterek, tasarrufunda bulunan maddenin miktarının çok az olduğunu beyan etti. Gözyaşı döken zanlı, “Çocuklarıma bir ceket dahi alamıyorum” diyerek, 8 gün daha tutuklu kalmak istemediğini dile getirdi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

