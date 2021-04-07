CTP’nin vizyonu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yerel Yönetimler Komitesi’nin düzenlediği "Belediyecilik Vizyon Çalıştayı" önceki akşam Naci Talat Vakfı’nda açılış konuşmalarıyla başladı. Açıklamaya göre çalıştaya, Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri, milletvekilleri ve CTP’li belediye başkanları ile Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz katıldı.

Facebook üzerinden canlı yayınlanan çalıştayın açılışında, Genel Başkan Tufan Erhürman ve Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam konuşma yaptı.

Erhürman konuşmasında, 2022 yılının ortasında gerçekleştirilecek yerel yönetimler seçimlerinin son derece önemli olduğunu belirtti. Bir yılı aşkın bir süreden beridir, dünyanın tüm ülkeleri gibi Kıbrıs’ın da pandemi ile mücadele ettiğini söyleyen Erhürman, salgının açtığı yaraların zannedilenden çok daha büyük olduğunu ifade etti.

Gerek muhtarlıkların, gerekse belediyelerin bu süreç içerisinde pek çok görev üstlenerek, beklenilenden de çok daha başarılı olduklarını dile getiren Erhürman,“Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve eskisi gibi olmamalı zaten. O yüzden her şeyi yeniden değerlendirmemiz gereken bir dönemdeyiz” şeklinde konuştu.

CTP olarak yerel yönetimlere bakışlarının belli olduğunu söyleyen Erhürman, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın kendileri için bir tür Anayasa niteliğinde olduğunu, Anayasa’nın da yerel yönetimlerin özerkliği için kötü bir Anayasa olmadığını kaydetti.

Erhürman, parti olarak hedeflerinin Kıbrıs Türk halkını Avrupa halkları gibi yaşatabilecek bir yapıyı yaratabilmek olduğunu, bu anlamda da Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın önemli olduğunu söyledi. Yerel yönetimlerin mali, idari ve yetkileri açısından güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, “Bu ülkede kültürel, sosyal ve ekonomik planlarla kalkınmaya ihtiyacımız var” dedi.