Güney'in hedefi 2 milyon turist

Güney Kıbrıs 1 Nisan’da başlayan turizm faaliyetlerini yaz aylarında en üst düzeye çıkarmak için yoğun çaba harcıyor. Politis gazetesinin haberine göre, bu yılın sonuna kadar 2 milyon turist hedefiyle planlamalar yapılıyor.

Politis “Bu Yıl İçin Bahis 2 Milyon Turist” başlıklı haberinde PASİKSE Genel Müdürü Filokipros Rusunidis’e dayanarak 2019’da Güney’e giden turist sayısının 3 milyon 900, turizm gelirinin de 2 milyar 300 milyon Euro olduğunu hatırlatttı ve bu yılın ikinci yarısında 2019 turist sayısının yüzde 40-50’si yakalanabilirse sektörün ayakta kalabileceğini açıkladı.

Öte yandan Haravgi Güney Kıbrıs’ın en büyük turizm pazarlarından olan ülkelerin (İngiltere, Rusya, Yunanistan, Almanya, İsveç), Rum Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenerek dün yayınlanan ülkeler listesinde kırmızı kategoride, İsrail’in ise turuncu listede yar aldığını haber verdi.

Gazeteye göre, önceki gün yayımlanan liste uyarınca kırmızı kategorideki ülkelerden gelecek kişilerin, yolculuklarından en az 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi ibraz etmesi, Güney’e varışlarında yeni bir test yapılması ve bu test sonuçlanana kadar karantinada kalması gerekiyor. Turuncu kategorideki ülkelerden gelenlerin de yolculuktan en az 72 saat önce yaptırılmış negatif sonuçlu PCR testi yaptırmaları isteniyor ve Rum tarafına varışlarında kendilerine yeniden test yapılabilecek.